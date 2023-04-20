Що спричинило спалах у небі над Києвом: версії NASA, військових і науковців (оновлено)

Жителі Києва й області ввечері 19 квітня бачили невідомі яскраві спалахи. Після цього одразу оголосили повітряну тривогу.

У Київській міській військовій адміністрації спершу пояснили , що спалахи сталися, імовірно, від падіння супутника NASA, а ППО не працювала.

У Повітряних Силах також повідомили , що спалахи можуть бути повʼязані з падінням супутника чи метеорита.

Раніше дослідники попереджали, що цього тижня на Землю впаде 270-кілограмовий супутник NASA, який вивчав Сонце з 2002 року. Його вивели з експлуатації у 2018 році.

Однак NASA спростували інформацію, що їхній супутник міг упасти над Києвом. Про це представник NASA Роб Маргрета повідомив у коментарі BBC. Там повідомили, що супутник RHESSI перебував на орбіті в той час, коли над Києвом побачили спалахи.

У науковому проєкті Alpha Centauri впевнені , що над Києвом згорів болід — великий метеор.

«Сьогодні дійсно в атмосферу має входити апарат NASA RHESSI, що спостерігав сонячні спалахи з 2002 по 2018 рік. Але траєкторія його падіння дуже (ДУЖЕ) далека від України. Об’єкт, що впав біля Києва, — болід (метеор)», — зазначають науковці.

Аналітик із питань космосу й ексрадник голови Державного космічного агентства Андрій Колесник також припускає, що це міг бути не супутник, а метеорит або інший об’єкт. Про це він повідомив «Суспільному».

Так само вважає і речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Ймовірно, це був метеорит», — сказав речник Повітряних сил ЗСУ в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Водночас Головний центр спеціального контролю повідомив , що над територією України ввечері 19 квітня було зареєстровано «високоенергетичну акустичну подію».

«19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія. Розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться в Київській області. Подія ймовірно пов’язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери, інформація уточнюється», — розповіли в центрі.

Державне космічне агентство України повідомило, що вчорашній спалах над Києвом — це падіння метеорита з потоку Лірид, який виникає зі шлейфа комети Тетчер. Земля кожного року у квітні проходить через цей шлейф, а потім у небі фіксують яскраві спалахи.

Раніше ми писали, що на Подолі встановили артоб’єкт у вигляді дзеркального кубу.

Фото: скриншот із відео Олесі Стратієнко, Головний центр спеціального контролю, Alpha Centauri