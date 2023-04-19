На Подолі встановили артоб’єкт у вигляді дзеркального кубу: фото

На Контрактовій площі встановили дзеркальний артоб’єкт з лабіринтом задля нагадування, що боротьба з корупцією починається з кожної окремої людини.

Про повідомляє організатор акції – Глобальний договір ООН в Україні.

“Щоб викоренити корупцію раз і назавжди, ми маємо перестати її толерувати — у приватному житті, на роботі, на рівні держави. Пройти крізь рамку непросто, бо всередині вона має лабіринт. Так само й непросто дати відсіч корупції. Зробити це можна тільки разом”, – описують ідею в організації.

Організатори запрошують відвідати артоб’єкт на Подолі, зробити фото та долучитися до флешмобу в соцмережах з хештегом #долаю_корупцію.



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