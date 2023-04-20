У Києві продовжують зносити “будинок з комахами”, який є пам’яткою архітектури

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Валерія Гуржий
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У Києві знову працює будівельна техніка на вулиці Володимирській, 93. Там продовжують зносити чергову пам’ятку – 130-річний будинок Марії Станіславської, відомий як “будинок з комахами”.

Про це повідомляє інституція зі збереження архітектурної спадщини Києва “Цегла”.

Повідомляється, що на місце події приїхала поліція, але зупиняти роботи відмовилася, натомість викликала місцевих активістів на допит.

У липні 2021 році будівля отримала статус пам’ятки архітектури. Майже відразу забудовник подав до суду аби скасувати цей статус. Наразі справа розглядається в Шостому апеляційному адміністративному суді. Втім, до остаточного вердикту 130-річний будинок може не дожити.

Раніше ми писали, що департамент охорони культурної спадщини вимагає припинити будь-які роботи на об’єкті за адресою Володимирська, 93, де почали зносити прибутковий будинок Марії Станіславської.

Опубліковано: 20 квітня 2023
історична будівля київ
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