У Києві продовжують зносити “будинок з комахами”, який є пам’яткою архітектури

У Києві знову працює будівельна техніка на вулиці Володимирській, 93. Там продовжують зносити чергову пам’ятку – 130-річний будинок Марії Станіславської, відомий як “будинок з комахами”.

Про це повідомляє інституція зі збереження архітектурної спадщини Києва “Цегла”.

Повідомляється, що на місце події приїхала поліція, але зупиняти роботи відмовилася, натомість викликала місцевих активістів на допит.

У липні 2021 році будівля отримала статус пам’ятки архітектури. Майже відразу забудовник подав до суду аби скасувати цей статус. Наразі справа розглядається в Шостому апеляційному адміністративному суді. Втім, до остаточного вердикту 130-річний будинок може не дожити.