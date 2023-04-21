Парк біля Совських ставків передадуть «Київзеленбуду» на збереження

Територію парку біля Совських ставків планують передати в постійне користування «Київзеленбуду» для збереження, використання і відтворення зелених зон і зелених насаджень.

Про це повідомляє Київрада.

Ділянка парку розташована на проспекті Валерія Лобановського, 113 та має площу 19,1187 га.

«Ці ставки були створені ще Києво-Печерськими монахами тому, що там є річка Совка. Це природний каскад озер, але завдяки безглуздому господарюванню у 70-х роках минулого століття там був рибгосп, а потім — велика повінь. Ніхто за територією не доглядав, і ставки поступово стали замулюватись. Наше місто розростається, але разом із тим ми маємо захищати ту унікальну природу, яка в нас є», — зазначила депутатка Київради Олеся Пинзеник.

Далі проєкт рішення про передачу земельної ділянки в постійне користування «Київзеленбуд» розглянуть на пленарному засіданні Київради.

Нижній каскад Совських ставків у Києві — це майже 20 гектарів комунальних водойм та зеленої зони в Голосіївському районі міста.

Раніше там хотіли звести 8 багатоповерхівок. Однак у 2019 році Господарський суд столиці розірвав договір оренди із забудовником, який планував звести ЖК на території Совських ставків.

Раніше ми писали, що в Оболонському районі облаштовують «маршрут здоров'я», що з'єднає два парки.

Фото: Екопарк «Совські ставки»/Facebook