В Оболонському районі облаштовують «маршрут здоров'я», що з'єднає два парки

У Києві в Оболонському районі облаштовують «маршрут здоров’я», який з’єднає два парки — «Крістерова гірка» на Вітряних горах і «Березовий гай» на Пріорці.

У результаті буде створено безбар’єрний простір, шириною понад два метри, від загальноосвітньої школи №8 до спеціалізованої школи №16.

" «Крістерова гірка»

Для цього вже було проведено роботи з благоустрою в зеленій зоні поблизу школи №8 та збудовано бювет у сквері Космонавтів. Крім цього було демонтовано понад 20 мафів на перехресті вулиць Івашкевича та Вишгородської.

«Це дало змогу відкрити нову ділянку зеленої зони для людей та забезпечити безбар‘єрний простір», – йдеться у повідомленні Київради.

Вздовж «маршруту здоров’я» заплановано прокласти стежку з організацією пандусів та сходових спусків до житлових будинків.

Нагадаємо, що на Оболоні на вулиці Прирічній невідомі вночі вирізали 60 дерев .

Читайте також: Скільки заплатили французи за добудову пішохідного моста-хвилі на Оболоні

Фото: Вікіпедія





