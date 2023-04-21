У Києві поліцейські зупинятимуть маршрутки, які курсують під час повітряної тривоги

118
Ірина Маймур
share share

Приватні перевізники Києва, які і громадський транспорт, мають висаджувати пасажирів під час повітряної тривоги. Якщо водії ігнорують цю вимогу, патрульні мають право зупиняти маршрутки, аби люди пройшли до укриттів.

Про це на брифінгу повідомив директор муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Він зазначив, що неподалік 80 % зупинок столиці є принаймні підземні переходи, які можна використовувати для захисту.

Також Ткачук повідомив, що Департамент транспорту КМДА отримав вказівку про підготовку QR-кодів на зупинках. З допомогою QR-кодів містяни зчитуватимуть із телефону інформацію про розташування найближчих укриттів.

За його словами, патрульну поліцію Києва повідомили, що приватні перевізники не виконують рішення Ради оборони міста про зупинку транспорту під час повітряної тривоги.

«Про це ми розмовляли з патрульною поліцією. Вони під час повітряної тривоги мають зупиняти в тому числі і приватних перевізників і вимагати від них надання захисту для населення», — сказав директор департаменту муніципальної безпеки КМДА.

У лютому — березні 2022 року, коли біля Києва йшли бойові дії, люди ходили до сховищ, зазначає Ткачук.

«Коли закінчилися активні бойові дії навколо міста, то всі розслабилися, усі чомусь вирішили, що війна закінчилася, що війна на відстані 500 км нас не стосується і до нас ніяка біда прийти не може», — підкреслив він.

Водночас додав, що захист людей насамперед залежить від них самих.

«Я не можу змусити вас використовувати захисні споруди, але ми можемо їх відкрити», — підсумував Ткачук.

Раніше ми писали, що Київрада відхилила ще дві петиції про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог. На обидві петиції міська влада дала однакову відповідь: нагадала алгоритм дій під час повітряної тривоги і додала, що на кожній зупинці розміщені інформаційні схеми щодо того, як дістатися до найближчого укриття.

Фото: Big Kyiv

Опубліковано: 21 квітня 2023
share share
Секс – навіщо люди насправді роблять це? Секс – навіщо люди насправді роблять це? Забудовник пропонував жителям “будинку з комахами” викупити квартири, щоб знести пам’ятку та збільшити площу будівництва Забудовник пропонував жителям “будинку з комахами” викупити квартири, щоб знести пам’ятку та збільшити площу будівництва На Ярославовому Валу відкрився третій суші-кіоск Shibuya від засновників «Пиріжкова Тітка Клара» На Ярославовому Валу відкрився третій суші-кіоск Shibuya від засновників «Пиріжкова Тітка Клара» На військовому меморіальному кладовищі у Києві планують побудувати крематорій На військовому меморіальному кладовищі у Києві планують побудувати крематорій Дивіться концепцію готелю «Карпати» від архітекторів Makhno Studio: візуалізації Дивіться концепцію готелю «Карпати» від архітекторів Makhno Studio: візуалізації Вперше з 2019 року: “Схема” запускає сезон денних вечірок Daytime Вперше з 2019 року: “Схема” запускає сезон денних вечірок Daytime Кафе й гастромаркет із екзотичними фруктами та делікатесами: на Печерську відкрили заклад «Артішок» Кафе й гастромаркет із екзотичними фруктами та делікатесами: на Печерську відкрили заклад «Артішок» Заряджається 5 годин та проїжджає більше 100 кілометрів: Львівський музикант власноруч виготовляє електромобілі Заряджається 5 годин та проїжджає більше 100 кілометрів: Львівський музикант власноруч виготовляє електромобілі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.