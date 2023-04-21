У Києві поліцейські зупинятимуть маршрутки, які курсують під час повітряної тривоги

Приватні перевізники Києва, які і громадський транспорт, мають висаджувати пасажирів під час повітряної тривоги. Якщо водії ігнорують цю вимогу, патрульні мають право зупиняти маршрутки, аби люди пройшли до укриттів.

Про це на брифінгу повідомив директор муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Він зазначив, що неподалік 80 % зупинок столиці є принаймні підземні переходи, які можна використовувати для захисту.

Також Ткачук повідомив, що Департамент транспорту КМДА отримав вказівку про підготовку QR-кодів на зупинках. З допомогою QR-кодів містяни зчитуватимуть із телефону інформацію про розташування найближчих укриттів.

За його словами, патрульну поліцію Києва повідомили, що приватні перевізники не виконують рішення Ради оборони міста про зупинку транспорту під час повітряної тривоги.

«Про це ми розмовляли з патрульною поліцією. Вони під час повітряної тривоги мають зупиняти в тому числі і приватних перевізників і вимагати від них надання захисту для населення», — сказав директор департаменту муніципальної безпеки КМДА.

У лютому — березні 2022 року, коли біля Києва йшли бойові дії, люди ходили до сховищ, зазначає Ткачук.

«Коли закінчилися активні бойові дії навколо міста, то всі розслабилися, усі чомусь вирішили, що війна закінчилася, що війна на відстані 500 км нас не стосується і до нас ніяка біда прийти не може», — підкреслив він.

Водночас додав, що захист людей насамперед залежить від них самих.

«Я не можу змусити вас використовувати захисні споруди, але ми можемо їх відкрити», — підсумував Ткачук.

Раніше ми писали, що Київрада відхилила ще дві петиції про скасування зупинки громадського транспорту під час тривог . На обидві петиції міська влада дала однакову відповідь: нагадала алгоритм дій під час повітряної тривоги і додала, що на кожній зупинці розміщені інформаційні схеми щодо того, як дістатися до найближчого укриття.

Фото: Big Kyiv