У Києві почали відновлювати патріотичні клумби: фото

У столиці почали відновлювати патріотичні квіткові панно після зими, яких минулої весни створили понад 30 по всьому місту.
Про це повідомила директорка КП УЗН Дарницького району Людмила Філінська, пише “Твоє місто”.
За її словами, у кожному районі зеленбудівці вирішують, якими панно будуть цьогоріч. Зокрема у Дарницькому районі сьогодні висадили нові однорічні квіти на клумбі “Переможемо” на Харківській площі.
“До Дня Києва на наших клумбах по всьому району будуть спеціальні тематичні композиції, з’являться й нові, але поки плани тримаємо в таємниці, щоб був сюрприз до свята міста”, – сказала Людмила Філінська.
Раніше ми писали, що у Києві облаштують три реабілітаційні парки, два з них побудують з нуля.
Фото: КП УЗН Дарницького району