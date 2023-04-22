У Києві почали відновлювати патріотичні клумби: фото

У столиці почали відновлювати патріотичні квіткові панно після зими, яких минулої весни створили понад 30 по всьому місту.

Про це повідомила директорка КП УЗН Дарницького району Людмила Філінська, пише “ Твоє місто ”.

За її словами, у кожному районі зеленбудівці вирішують, якими панно будуть цьогоріч. Зокрема у Дарницькому районі сьогодні висадили нові однорічні квіти на клумбі “Переможемо” на Харківській площі.

“До Дня Києва на наших клумбах по всьому району будуть спеціальні тематичні композиції, з’являться й нові, але поки плани тримаємо в таємниці, щоб був сюрприз до свята міста”, – сказала Людмила Філінська.

Раніше ми писали , що у Києві облаштують три реабілітаційні парки, два з них побудують з нуля.

Фото: КП УЗН Дарницького району