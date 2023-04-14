У Києві створять три реабілітаційні парки

У Києві облаштують три реабілітаційні парки, два з них побудують з нуля. Про це повідомив директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король, пише “Вечірній Київ”.

Цьогоріч планують розпочати будівництво двох великих парків. Це парк «Срібний кіл» — проєкт, який втілюють з нуля, й парк навколо озера Йорданське , який почали облаштовувати у 2021 році.

Візуалізація парку «Срібний кіл»

“На мій погляд, це (парк “Йорданський” – БЖ) дуже гарний ландшафтний проєкт, а таких зон, які можна адаптувати для рекреаційних цілей, не так багато у Києві. Крім того, там не важко підвести інфраструктуру”, – зазначає Король.

Ці парки а також «Орлятко» будуть реабілітаційними. Такі парки мають сприяти емоційно-психологічному відновленню людей, “й вони напевне користуватимуться популярністю”.

Також очільник “Київзеленбуду” зазначив, що цієї весни планують завершити роботи й офіційно відкрити першу чергу парку «Прибережний» у затоці Берковщина. Наразі у парку вже проведені основні роботи.

Парк «Прибережний» у затоці Берковщина

Він матиме декоративні та інфраструктурні елементи, освітлення, полив, працюватиме вбиральня. Використають також декоративне освітлення.

Планують цьогоріч також закінчити роботи в парку ім. М. Рильського. Там вже оновили всю ігрову зону і створили будиночки для кажанів.



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