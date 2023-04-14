У Києві створять три реабілітаційні парки

192
Марія Іващук
share share

У Києві облаштують три реабілітаційні парки, два з них побудують з нуля. Про це повідомив директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король, пише “Вечірній Київ”.

Цьогоріч планують розпочати будівництво двох великих парків. Це парк «Срібний кіл» — проєкт, який втілюють з нуля, й парк навколо озера Йорданське, який почали облаштовувати у 2021 році.

Візуалізація парку «Срібний кіл»

“На мій погляд, це (парк “Йорданський” – БЖ) дуже гарний ландшафтний проєкт, а таких зон, які можна адаптувати для рекреаційних цілей, не так багато у Києві. Крім того, там не важко підвести інфраструктуру”, – зазначає Король.

Ці парки а також «Орлятко» будуть реабілітаційними. Такі парки мають сприяти емоційно-психологічному відновленню людей, “й вони напевне користуватимуться популярністю”.

Також очільник “Київзеленбуду” зазначив, що цієї весни планують завершити роботи й офіційно відкрити першу чергу парку «Прибережний» у затоці Берковщина. Наразі у парку вже проведені основні роботи.

Парк «Прибережний» у затоці Берковщина

Він матиме декоративні та інфраструктурні елементи, освітлення, полив, працюватиме вбиральня. Використають також декоративне освітлення.

Планують цьогоріч також закінчити роботи в парку ім. М. Рильського. Там вже оновили всю ігрову зону і створили будиночки для кажанів.


Читайте також: Тераса на воді та велодоріжки: на Оболоні планують створити зону відпочинку навколо Йорданського озера

Фото: “Громадський рух Почайна", “Вечірній Київ”

Опубліковано: 14 квітня 2023
share share
Українські митці створили великодні писанки із відстріляних гільз: фото Українські митці створили великодні писанки із відстріляних гільз: фото Скільки заплатили французи за добудову пішохідного моста-хвилі на Оболоні Скільки заплатили французи за добудову пішохідного моста-хвилі на Оболоні На Подолі відкрився простір Trip:Tych з українськими нішевими парфумами На Подолі відкрився простір Trip:Tych з українськими нішевими парфумами Київ у воді: Дивіться, як підтопило набережну на Поштовій, Микільську Слобідку та Оболонь Київ у воді: Дивіться, як підтопило набережну на Поштовій, Микільську Слобідку та Оболонь Заснований українцем стартап Solana випустив криптосмартфон. Для чого він потрібен Заснований українцем стартап Solana випустив криптосмартфон. Для чого він потрібен З Лівобережної до Русанівських садів: у Києві відновить рух автобус № 117 З Лівобережної до Русанівських садів: у Києві відновить рух автобус № 117 Великодній пиріг зі шпинатом Великодній пиріг зі шпинатом У Києві вперше покажуть твори Марії Примаченко із циклу «Людям на радість» У Києві вперше покажуть твори Марії Примаченко із циклу «Людям на радість»
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.