Біля Національної опери України встановили інсталяцію зі стріляних гільз Unbroken Project

У Києві біля Національної опери України відкрили інсталяцію Unbroken Project.

Над її створенням працювали французький фотограф Феліпе Хакоме й танцівниця Українського національного балету Світлана Оніпко. Про це йдеться на сайті проєкту.

Аби створити інсталяцію, митці роздрукували на ультрафіолетовому принтері зображення української балерини, яка була змушена тікати від війни. Полотном для творіння стали стріляні гільзи, скріплені смолою.

Виставки Unbroken з фото українських балерин, надрукованих на гільзах, були представлені в Парижі та Мадриді.

Як зазначають автори, усі кошти від продажу фотографій проєкту Unbroken підуть на допомогу Україні.

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