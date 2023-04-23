У ботанічному саду встановлюють нову скульптуру

У київському Ботанічному саду імені Гришка оновлюють центральний фонтан квітів на вході, де встановлюють нову скульптуру.
Фото опублікував Павло Ботвіновський у Facebook.
Судячи з візуалізацій і фото, нова скульптура зображатиме пару закоханих, що обіймаються серед велетенських пелюсток.
Вже чорні борти чаші фонтану декоровано золотими написами. Зараз там встановлюють золоті пелюстки, а фігури закоханих поки що немає.
Як пише “Хмарочос”, кияни, які побували на місці, де вже встановлюють конструкцію, розповідають, що проєкт фінансується коштом мецената. За попередньою інформацією, оновлений фонтан планують відкрити до першого травня.
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Фото: Павло Ботвіновський