У ботанічному саду встановлюють нову скульптуру

У київському Ботанічному саду імені Гришка оновлюють центральний фонтан квітів на вході, де встановлюють нову скульптуру.

Фото опублікував Павло Ботвіновський у Facebook .

Судячи з візуалізацій і фото, нова скульптура зображатиме пару закоханих, що обіймаються серед велетенських пелюсток.

Вже чорні борти чаші фонтану декоровано золотими написами. Зараз там встановлюють золоті пелюстки, а фігури закоханих поки що немає.

Як пише “ Хмарочос ”, кияни, які побували на місці, де вже встановлюють конструкцію, розповідають, що проєкт фінансується коштом мецената. За попередньою інформацією, оновлений фонтан планують відкрити до першого травня.

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