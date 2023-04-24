Активісти перевірили стан київських укриттів: майже 30 % захисних споруд знайти не вдалося

У Києві презентували результати Національної компанії моніторингу укриттів. Згідно з ними з 96 перевірених захисних споруд було ідентифіковано тільки 73 %.

Про це повідомила група громадського спостереження «Озон», яка є ініціативою Центру громадянських свобод.

27 % укриттів знайти не вдалося: вони або фактично відсутні, або відсутні позначки, які б вказували перехожим на місце, де можна сховатися від небезпеки.

«Лише 48 % з перевірених укриттів мали відповідні позначки з напрямком руху та були відкриті або на місці знаходилася відповідальна особа з ключами», — розповіла координаторка Групи громадського моніторингу «Озон» Іванна Мальчевська.

Тільки 25 із перевірених укриттів пройшли подвійну перевірку й опрацьовуються спільно з Департаментом муніципальної безпеки КМДА.

Є проблеми із базовою якістю укриттів: лише 20 % мають справний туалет, 38 % — електропостачання, тільки 30 % забезпечені запасом води.

Наразі фонд захисних споруд міста Києва становить понад 4000 захисних об’єктів: сховища, підвальні та напівпідвальні приміщення, підземні паркінги, станції метрополітену, підземні переходи. Згідно із чинним законодавством утримання всіх цих об’єктів залежить виключно від балансоутримувача.

«На жаль, ми не можемо повною мірою впливати на ситуацію, якщо об’єкт у приватній формі власності. Ми не маємо можливості наразі притягнути до відповідальності таких власників, які не бажають утримувати сховища в належному стані», — зазначив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Раніше ми писали, що в Києві поліцейські зупинятимуть маршрутки, які курсують під час повітряної тривоги.

Фото: Слідство.Інфо