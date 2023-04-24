Активісти перевірили стан київських укриттів: майже 30 % захисних споруд знайти не вдалося

379
Ірина Маймур
share share

У Києві презентували результати Національної компанії моніторингу укриттів. Згідно з ними з 96 перевірених захисних споруд було ідентифіковано тільки 73 %.

Про це повідомила група громадського спостереження «Озон», яка є ініціативою Центру громадянських свобод.

27 % укриттів знайти не вдалося: вони або фактично відсутні, або відсутні позначки, які б вказували перехожим на місце, де можна сховатися від небезпеки.

«Лише 48 % з перевірених укриттів мали відповідні позначки з напрямком руху та були відкриті або на місці знаходилася відповідальна особа з ключами», — розповіла координаторка Групи громадського моніторингу «Озон» Іванна Мальчевська.

Тільки 25 із перевірених укриттів пройшли подвійну перевірку й опрацьовуються спільно з Департаментом муніципальної безпеки КМДА.

Є проблеми із базовою якістю укриттів: лише 20 % мають справний туалет, 38 % — електропостачання, тільки 30 % забезпечені запасом води.

Наразі фонд захисних споруд міста Києва становить понад 4000 захисних об’єктів: сховища, підвальні та напівпідвальні приміщення, підземні паркінги, станції метрополітену, підземні переходи. Згідно із чинним законодавством утримання всіх цих об’єктів залежить виключно від балансоутримувача.

«На жаль, ми не можемо повною мірою впливати на ситуацію, якщо об’єкт у приватній формі власності. Ми не маємо можливості наразі притягнути до відповідальності таких власників, які не бажають утримувати сховища в належному стані», — зазначив директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

Раніше ми писали, що в Києві поліцейські зупинятимуть маршрутки, які курсують під час повітряної тривоги.

Фото: Слідство.Інфо

Опубліковано: 24 квітня 2023
share share
У “Дії” тепер можна отримати витяг про несудимість У “Дії” тепер можна отримати витяг про несудимість Біля Національної опери України встановили інсталяцію зі стріляних гільз Unbroken Project Біля Національної опери України встановили інсталяцію зі стріляних гільз Unbroken Project «Київміськбуд» відновлює роботи на чотирьох майданчиках. Раніше компанія зупиняла будівництво через фінансові труднощі «Київміськбуд» відновлює роботи на чотирьох майданчиках. Раніше компанія зупиняла будівництво через фінансові труднощі На Володимирській відкрився ресторан-кондитерська “Крендель” На Володимирській відкрився ресторан-кондитерська “Крендель” Висадили 3 млн квітів: “Добропарк” відкриває сезон тюльпанів Висадили 3 млн квітів: “Добропарк” відкриває сезон тюльпанів Українські студії YOD GROUP і BALBEK BUREAU стали фіналістами міжнародної премії Hospitality Design Awards Українські студії YOD GROUP і BALBEK BUREAU стали фіналістами міжнародної премії Hospitality Design Awards Нові вітрини ЦУМу на Хрещатику прикрасили квіти від сестер Фельдман: фото Нові вітрини ЦУМу на Хрещатику прикрасили квіти від сестер Фельдман: фото У Вінниці відкрили вертикальну сіті-ферму: там вирощують салат без землі й лопат У Вінниці відкрили вертикальну сіті-ферму: там вирощують салат без землі й лопат
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.