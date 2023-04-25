У Чернігові виявили давні поховання на місці могильника часів Київської Русі

893
Ірина Маймур
share share

У Чернігові під час розкопки траншеї водогону на вулиці Любецькій виявили стародавні поховання давньоруської доби. Могилу можна датувати ХІ століттям.

Про це написав на своїй фейсбук-сторінці археолог Ігор Ігнатенко.

«Про те що тут знаходився могильник, дослідники дізналися у 2019 р., коли біля Палацу Хіміків були знайдені ґрунтові поховання давньоруської доби. У наступні роки кількість розкопаних давніх могил збільшилася, були знайдені й залишки язичницьких курганів. Вчені вже давно помітили, що курганні могильники півколом поперезували давній Чернігів», — написав археолог.

За словами Ігнатенка, курганні поховання, розкопані в цьому місці, є досить пізніми. Адже чернігівці не одразу стали християнами. Принаймні в ХІ столітті, а можливо, і на початку ХІІ століття дехто із них ховав померлих під курганами.

Вулиця Любецька, а саме Любецький шлях, — одна з найдавніших у Чернігові. Починаючи з Х століття, Любецький шлях поєднував місто з Любечем і був відгалуженням Шляху із варягів у греки.

Раніше ми писали, що в Чернігові виявили оборонний рів часів Київської Русі.

Фото: Ігор Ігнатенко

Опубліковано: 25 квітня 2023
Чернігів
share share
Навколо історичного “будинку з комахами” демонтували незаконний паркан Навколо історичного “будинку з комахами” демонтували незаконний паркан McDonald’s відновлює роботу п’яти закладів у Дніпрі вперше від початку війни McDonald’s відновлює роботу п’яти закладів у Дніпрі вперше від початку війни На Березняках відкрилася ветеранська піцерія Pizza BRO На Березняках відкрилася ветеранська піцерія Pizza BRO Ініціатива Look 4 Paws запустила сайт, на якому можна обрати улюбленця з притулку Ініціатива Look 4 Paws запустила сайт, на якому можна обрати улюбленця з притулку На станції метро «Золоті ворота» відкрили інтерактивну виставку про пропаганду рф: фото На станції метро «Золоті ворота» відкрили інтерактивну виставку про пропаганду рф: фото Дивіться список найкращих роботодавців воєнного часу в Україні Дивіться список найкращих роботодавців воєнного часу в Україні Для ЗСУ розробили робота-помічника, який може виконувати розвідку та евакуйовувати поранених Для ЗСУ розробили робота-помічника, який може виконувати розвідку та евакуйовувати поранених У Дарницькому районі починають будівництво парку «Срібний Кіл»: яким він буде У Дарницькому районі починають будівництво парку «Срібний Кіл»: яким він буде
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.