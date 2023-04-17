У Чернігові виявили оборонний рів часів Київської Русі: фото

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Ірина Маймур
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У Чернігові виявили рів Передгороддя стародавнього Чернігова. Його знайшли під час земляних робіт із реконструкції водогону по вулиці Любецькій.

Рів свідчить про межу стародавнього Чернігова, повідомляє «Час Чернігівський».

Як зазначає археолог Ігор Ігнатенко, цей рів був частиною конструкцій оборонної лінії. Його вирили за часів Київської Русі, коли Чернігів перебував на піку своєї могутності.

Імовірно, рів спорудили в першій половині 12 століття, зауважує Ігор Ігнатенко. Княжа міжусобиця тоді загальмувала розвиток Чернігова. Негаразди, які охопили край у 13 столітті — монгольське нашестя, пандемії, зміна клімату — зробили Чернігів маленьким містечком. Тільки 19 столітті Чернігів перетнув границі давньої забудови.

«Розкопки показали, що Передгороддя давнього Чернігова було обведене справжнім оборонним ровом. У давнину в цьому місці рівень ґрунту був вищий за нинішній, а отже глибина та ширина рову були більшими, ніж ті що ми можемо побачити на фото. На південь від рову (в бік перехрестя вулиць Любецької та Гетьмана Івана Мазепи) мав знаходитися вал споруджений із ґрунту, вийнятого при викопуванні рову. На горі валу повинна була стояти дерев’яна фортечна стіна», — говорить археолог Ігор Ігнатенко.

Здогадку про спорудження рову у 12 столітті підтверджують уламки керамічних посудин, знайдені на дні рову, та його розташування. Адже рів проходить через територію курганного могильника 11 століття таким чином, що одні кургани опинилися в межах міста, а інші — «за городом».

Про існування «Дальнього валу» навколо міста писав історик 18 століття — Опанас Шафонський. У 19 столітті про нього згадували М. Марков, М. Маркевич та С. Котляров. Вони на власні очі бачили залишки валу.

Однак активне господарювання містян призвело до того, що вже з другої половини 19 століття вал зник. Відтоді ніхто не знав про те, де він проходив. Підказкою для вчених стала лише карта «Губернскаго города Чернигова» 1780- х років, куди нанесли частину маршруту старовинного валу.

Раніше ми писали, що в Києві археологи знайшли підземні ходи, які ведуть до Софійського собору.

Фото: Ігор Ігнатенко, Час Чернігівський

Опубліковано: 17 квітня 2023
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