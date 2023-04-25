У Дарницькому районі починають будівництво парку «Срібний Кіл»: яким він буде

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Ірина Маймур
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У Дарницькому районі столиці цього тижня стартує будівництво першої черги парку «Срібний Кіл».

Про це повідомляють на сайті Київської міськради.

Земельна ділянка, на якій створять парк, розташована між станціями метро «Осокорки» й «Позняки». Вона огинає озеро Срібний Кіл та має площу 7,54 га.

За словами депутата Київської міської ради й очільника ГО «Парк Срібний Кіл» Григорія Маленка, ідея створення парку виникла ще у 2016 році. Однак реалізовувати її почали тільки зараз.

Базовим елементом парку стане замкнена прогулянкова доріжка навколо озера біля двох кілометрів завдовжки.

«Всі внутрішні елементи парку інтегровані в цей прогулянковий маршрут навколо озера. Зелена зона має бути багатофункціональною. Дитячі, спортивні, оглядові майданчики та зони відпочинку мають задовольнити потреби якомога ширшої аудиторії», — розповів Маленко.

Парк буде інклюзивним. До того ж там облаштують локації, адаптовані для потреб фізичної і психологічної реабілітації воїнів ЗСУ.

Депутат зазначив, що будівництво парку проводитимуть у шість черг.

«Перша черга передбачає планування території відповідно до проєкту, облаштування двох вхідних груп парку, будівництво транзитної доріжки, якою можна бути прогулятися від однієї станції метро до іншої. Крім цього буде облаштовано підпірні стіни, сходи та пандуси, встановлено системи водовідведення вхідної групи та прокладено комунікації. Також передбачено мощення доріжок фігурними елементами типу ФЕМ, проведення робіт з озеленення, і звісно встановлення лав і урн у зоні забудови першого етапу», — зазначив Маленко.

Раніше ми писали, що парк біля Совських ставків передадуть «Київзеленбуду» на збереження.

Фото: Київська міська рада, скриншоти з Telegram-каналу парку

Опубліковано: 25 квітня 2023
Дарницкий район
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