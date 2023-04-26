Біля Голосіївської вежі знов побачили будівельників. Забудовник запевняє, що проводить благоустрій

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Ірина Маймур
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Днями місцеві мешканці побачили біля Голосіївської водонапірної вежі, яку в лютому внесли до переліку об’єктів культурної спадщини, будівельників.

Про це повідомляє «Хмарочос».

Відомо, що компанія «Голосіївські вежі» хоче звести ЖК на вулиці Горіхуватський шлях, між будинками 9 та 11. Саме на цій ділянці й розташована 70-річна водонапірна башта.

Юрист забудовника Максим Гринь запевнив журналістів, що жодних будівельних робіт вони наразі проводять. Мовляв, лишень прибирають територію і облаштовують пішохідні доріжки.

Гринь повідомив, що місцеві жителі контактують з архітекторкою Ганною Кирій, яка розробляє концепцію ЖК із пристосуванням водонапірної вежі.

«Ми навпаки зацікавлені в її збережені, відновленні, пристосуванні та отриманні нової сучасної функції, яка буде погоджена з власником вежі та, можливо, за їх згоди, з місцевими жителями», — запевнив Гринь.

Як стверджують активісти, забудовник хоче відремонтувати вежу і звести поруч шестиповерховий будинок. Водночас місцеві мешканці вважають, що ділянку треба приєднати до Національного парку «Голосіївський».

Нагадуємо, що ще наприкінці 2022 року забудовник від фірми «Голосіївські вежі» продовжував будувати свій ЖК. Ділянку між будинками 9 та 11 на вулиці Горіхуватський шлях він обніс парканом, за яким опинилася і вежа.

14 лютого 2023 року Голосіївська водонапірна вежа отримала статус об’єкта культурної спадщини Києва.

Вежу звели 1955 року за проєктом інституту «Київпроєкт». З неї відкривається панорамний краєвид на Київ.

Раніше ми писали, що після вилучення техніки історичний «будинок із комахами» продовжують розбирати вручну.

Фото: «Мапа Реновації»

Опубліковано: 26 квітня 2023
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