У сквері імені Заньковецької посадили магнолії, щоб зібрати кошти на берці для українських захисниць

374
Ірина Маймур
share share

У київському сквері імені Заньковецької посадили пʼять магнолій, аби зібрати кошти на літні берці для військовослужбовиць.

Про це повідомляє The Village Україна.

Організатори ініціативи — рух Veteranka, благодійний фонд «Парк Перемоги» та «Київзеленбуд».

Біля кожного висадженого дерева наразі встановили таблички з QR-кодом для пожертв.

Відправляючи донат на купівлю берців, ви можете вказати свої ім’я та прізвище. Таким чином вас внесуть у перелік донорів. Згодом біля кожного з дерев облаштують нові таблички: там будуть імена та прізвища людей, які долучилися до ініціативи.

Доєднатися до збору на літні берці так само можна й онлайн за цим посиланням.

Раніше ми писали, що в центрі Парижа з’явиться Київський сквер.

Фото: Олександра Злуніцина

Опубліковано: 26 квітня 2023
share share
Спалах у небі над Києвом стався через падіння метеора вагою 300 кг Спалах у небі над Києвом стався через падіння метеора вагою 300 кг Мешканці Голосієва пропонують винагороду за затримання мотоциклістів у парках Мешканці Голосієва пропонують винагороду за затримання мотоциклістів у парках Біля Голосіївської вежі знов побачили будівельників. Забудовник запевняє, що проводить благоустрій Біля Голосіївської вежі знов побачили будівельників. Забудовник запевняє, що проводить благоустрій У Львові демонтували МАФ-гігант: фото У Львові демонтували МАФ-гігант: фото В Ірпені планують побудувати найбільший на Київщині технопарк В Ірпені планують побудувати найбільший на Київщині технопарк У Києві розширили заповідну зону природного парку «Голосіївський» У Києві розширили заповідну зону природного парку «Голосіївський» Біля Шулявського мосту оновлять підземний перехід та обладнають його ліфтами Біля Шулявського мосту оновлять підземний перехід та обладнають його ліфтами На Оболонському острові знайшли археологічні пам’ятки старослов’янських часів На Оболонському острові знайшли археологічні пам’ятки старослов’янських часів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.