У сквері імені Заньковецької посадили магнолії, щоб зібрати кошти на берці для українських захисниць

У київському сквері імені Заньковецької посадили пʼять магнолій, аби зібрати кошти на літні берці для військовослужбовиць.

Про це повідомляє The Village Україна.

Організатори ініціативи — рух Veteranka, благодійний фонд «Парк Перемоги» та «Київзеленбуд».

Біля кожного висадженого дерева наразі встановили таблички з QR-кодом для пожертв.

Відправляючи донат на купівлю берців, ви можете вказати свої ім’я та прізвище. Таким чином вас внесуть у перелік донорів. Згодом біля кожного з дерев облаштують нові таблички: там будуть імена та прізвища людей, які долучилися до ініціативи.

Доєднатися до збору на літні берці так само можна й онлайн за цим посиланням.

Раніше ми писали, що в центрі Парижа з’явиться Київський сквер.

Фото: Олександра Злуніцина