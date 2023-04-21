У центрі Парижа з’явиться Київський сквер

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Ірина Маймур
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У Парижі з’явиться Київський сквер.

Він буде розташований у центрі французької столиці біля Пті Палє, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Про це очільники Києва й Парижа домовилися під час зустрічі.

«У червні цього року в центрі Парижу, біля Пті Палє, з’явиться Київський сквер. Про це ми, зокрема, домовилися сьогодні під час зустрічі з мером Парижу Анн Ідальго, яка відвідала Київ. Подякував пані Ідальго за підтримку України й допомогу Києву. Домовилися про подальшу ефективну співпрацю наших столиць», — написав Кличко.

Раніше ми писали, що в Парижі хочуть заборонити прокат електросамокатів.

Фото: Віталій Кличко, Pass Horizon / Unsplash

Опубліковано: 21 квітня 2023
Париж
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