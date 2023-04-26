Спалах у небі над Києвом стався через падіння метеора вагою 300 кг

Яскравий спалах, який 19 квітня бачили в небі над Києвом, спричинило падіння метеора вагою 200–300 кг і діаметром біля пів метра.

Про це повідомила Міжнародна метеорна організація.

Вчені визначили, що вперше болід перебував на висоті 98 км над Великою Димеркою. Потім він пролетів над Києвом у південно-західному напрямку на висоті біля 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с.

Вибух стався на висоті 38 км над землею. Від нього метеорит розлетівся на дрібні уламки та пил.

Залежно від розмірів і фактичного висотного вітру ці уламки наразі можуть розташовуватися між містами Попільня, Романівка, Строків та Паволоч Житомирської області.

Нагадаємо, що жителі Києва й області ввечері 19 квітня бачили невідомі яскраві спалахи. Після цього одразу оголосили повітряну тривогу. Спочатку повідомляли, що це міг бути супутник NASA, який вивчав Сонце з 2002 року. Згодом у науковому проєкті Alpha Centauri висловили думку, що над Києвом згорів болід — великий метеор.

Фото: Jiří Borovička and Pavel Spurný, скриншот із відео