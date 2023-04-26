Спалах у небі над Києвом стався через падіння метеора вагою 300 кг

6
Ірина Маймур
share share

Яскравий спалах, який 19 квітня бачили в небі над Києвом, спричинило падіння метеора вагою 200–300 кг і діаметром біля пів метра.

Про це повідомила Міжнародна метеорна організація.

Вчені визначили, що вперше болід перебував на висоті 98 км над Великою Димеркою. Потім він пролетів над Києвом у південно-західному напрямку на висоті біля 80 км і продовжив рух на південний захід зі швидкістю 29 км/с.

Вибух стався на висоті 38 км над землею. Від нього метеорит розлетівся на дрібні уламки та пил.

Залежно від розмірів і фактичного висотного вітру ці уламки наразі можуть розташовуватися між містами Попільня, Романівка, Строків та Паволоч Житомирської області.

Нагадаємо, що жителі Києва й області ввечері 19 квітня бачили невідомі яскраві спалахи. Після цього одразу оголосили повітряну тривогу. Спочатку повідомляли, що це міг бути супутник NASA, який вивчав Сонце з 2002 року. Згодом у науковому проєкті Alpha Centauri висловили думку, що над Києвом згорів болід — великий метеор.

Фото: Jiří Borovička and Pavel Spurný, скриншот із відео

Опубліковано: 26 квітня 2023
share share
Мешканці Голосієва пропонують винагороду за затримання мотоциклістів у парках Мешканці Голосієва пропонують винагороду за затримання мотоциклістів у парках У сквері імені Заньковецької посадили магнолії, щоб зібрати кошти на берці для українських захисниць У сквері імені Заньковецької посадили магнолії, щоб зібрати кошти на берці для українських захисниць Біля Голосіївської вежі знов побачили будівельників. Забудовник запевняє, що проводить благоустрій Біля Голосіївської вежі знов побачили будівельників. Забудовник запевняє, що проводить благоустрій У Львові демонтували МАФ-гігант: фото У Львові демонтували МАФ-гігант: фото В Ірпені планують побудувати найбільший на Київщині технопарк В Ірпені планують побудувати найбільший на Київщині технопарк У Києві розширили заповідну зону природного парку «Голосіївський» У Києві розширили заповідну зону природного парку «Голосіївський» Біля Шулявського мосту оновлять підземний перехід та обладнають його ліфтами Біля Шулявського мосту оновлять підземний перехід та обладнають його ліфтами На Оболонському острові знайшли археологічні пам’ятки старослов’янських часів На Оболонському острові знайшли археологічні пам’ятки старослов’янських часів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.