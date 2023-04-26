У власність громади повернули землі Біличанського лісу вартістю 6 млн грн

Суд повернув із приватної власності до складу Біличанського лісу землі вартістю 6 млн грн.

Про це повідомила обласна прокуратура.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Київської обласної прокуратури у суді домоглися повернення у власність держави земельної ділянки природно-заповідного фонду, що перебуває на території Біличанського лісу Національного природного парку «Голосіївський».

За позовом прокуратури суд витребував з приватної у державну власність спірну земельну ділянку лісового фонду площею 0,15 га вартістю 6 млн грн.

Ця ділянку особливо цінних земель Коцюбинська селищна рада вилучила у землекористувача з порушенням вимог законодавства, а саме без відповідної згоди Кабінету Міністрів України.

Нагадаємо, що 20 жовтня Бучанська райрада неправомірно вирішили розширити межі Коцюбинського до 3 000 га за рахунок ділянок Біличанського лісу, що має статус національного парку. 9 грудня ОАСК зупинив це рішення і заборонив будь-яким організаціям, установам чи органам вносити до Державного земельного кадастру зміни щодо меж селища Коцюбинське Київської області.

Раніше ми писали, що суд повернув землі університету Карпенка-Карого, де планували звести офіси та ЖК.

Фото з відкритих джерел