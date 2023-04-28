Активісти закликають київську владу врятувати озеро Синє на Виноградарі — петиція

Кияни просять столичну владу врятувати озеро Синє в Подільському районі. Воно є єдиним у місті озером льодовикового періоду.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київської міської ради.

За словами автора петиції Микити Ісаєва, останні 5 років озеро Синє активно зменшується в розмірах Однак численні звернення до КП «Плесо», Управління екології КМДА, Подільської РДА, Державної екологічної інспекції та місцевих та народних депутатів не дають жодного результату.

«На честь озера названо житловий масив. Озеро Синє є безстічним озером, що розміщується на вододілі річок Дніпро та Ірпінь. Живиться ґрунтовими водами та атмосферними опадами. В озері наявна стійка екосистема з розгалуженою фауною: різноманіття риб, ондатр, черепах та качок», — зазначає Ісаєв.

Автор петиції просить столичну владу якнайшвидше зробити все для запобігання, обмеження і ліквідації засмічення і виснаження озера Синє.

Наразі петицію підписали понад 1600 киян.

Нагадаємо, щоби потрапити на розгляд Київради, вона має зібрати 6000 підписів.

Раніше ми писали, що Софіївську Борщагівку пропонують приєднати до Києва.

Фото: petition.kyivcity.gov.uа