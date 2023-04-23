Софіївську Борщагівку пропонують приєднати до Києва – петиція

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Валерія Гуржий
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Мешканці Софіївської Борщагівки просять приєднати населений пункт до Києва, адже “сплачують податки до бюджету столиці, але не можуть користуватися благами Києва”.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київської міської ради.

Автор петиції стверджує, що у жителів села немає автобусного маршруту до метро, державної школи і так далі. Також на населений пункт не розповсюджуються містобудівні плани, обмеження та перспективи розвитку. Хоча, за словами автора, податки мешканці сплачують саме у бюджет Києва.

Петиція з’явилася на сайті 3 квітня 2023 року та за 20 днів набрала 4933 підписів з необхідних 6000.

Раніше ми писали, що у Києві хочуть перейменувати Мінський масив на Литовський.

Фото: Нерухомі.ua

Опубліковано: 23 квітня 2023
київ петиция Борщаговка
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