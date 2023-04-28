Станцію метро «Проспект Правди» перейменують на Варшавську тільки після завершення будівництва

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Ірина Маймур
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До закінчення будівництва перейменувати станцію столичного метро «Проспект правди» неможливо.

Про це виданню «Главком» повідомила голова постійної комісії Київради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

Назву «Варшавська» станція метро на Виноградар «Проспект Правди» матиме вже після введення в експлуатацію.

«До нас звернувся метрополітен і пояснив: якщо змінити назву зараз, доведеться вносити коригування в проєктну документацію і знову отримувати дозвіл на проведення робіт. Навряд це можна назвати раціональним шляхом, тому ми рішення приймаємо зараз і чекаємо закінчення будівництва станції, яка буде носити назву «Варшавська», — розповіла Вікторія Муха.

Наразі в Києві перейменували біля 70 % від загального списку перейменувань. Лишається біля 60 вулиць і об’єктів.

За словами Вікторії Мухи, на найближчому засіданні Київради мають підтримати довгоочікуване перейменування станції метро «Площа Льва Толстого» на станцію «Площа Українських героїв», а станції «Дружби народів» — на «Звіринецьку».

Раніше ми писали, що кияни проголосували за перейменування Повітрофлотського проспекту і сквера Чкалова.

Фото: Ярослав Левандовський

Опубліковано: 28 квітня 2023
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