Кияни проголосували за перейменування Повітрофлотського проспекту і сквера Чкалова: список нових назв

У додатку “Київ Цифровий” завершилося голосування щодо перейменування 27 міських об’єктів , назви яких пов’язані з рф та її сателітами.

Список усіх перейменувань:

Повітрофлотський проспект на Повітрянофлотський

Сквер Чкалова на Літературний

Вулиця Салтикова-Щедріна на Сергія Миронова

2-й провулок Крилова на Джмелиний

вулиця Лермонтовська на Сергія Виноградського

вулиця Пржевальського на Володимира Кубійовича

вулиця Повітрофлотська на Повітрянофлотська

1-й провулок Крилова на Бахмутський

проспект Правди на проспект Європейського Союзу

парк імені генерала Потапова на Гетьмана Петра Дорошенка

вулиця Комбінатна на Дениса Рачінськогоє

вулиця Отто Шмідта на Князя Володимира Мономаха

парк Пушкіна на Івана Багряного

вулиця Совхозна на Дунайська

вулиця Бажова на Сергія Набоки

вулиця Михайла Драгомирова на Андрія Верхогляда

провулок Ватутінський на Зазимський

вулиця Спартаківська на Бахчисарайська

сквер імені Феодори Пушиної на Воїнів ОУН

сквер Трудової Слави на Павла Горянського

вулиця Гвардійська на Карпатської Січі

вулиця Миколи Краснова на Гетьмана Кирила Розумовського

вулиця Травнева на Качина

вулиця Олександра Блока на Дмитра Сидорка

3-й провулок Крилова на Буджацький

вулиця Маяковського на Тараса Коваля

парк “Таращанець” на Таврійський

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Фото: Olena Sakharuta