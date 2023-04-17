Кияни проголосували за перейменування Повітрофлотського проспекту і сквера Чкалова: список нових назв

У додатку “Київ Цифровий” завершилося голосування щодо перейменування 27 міських об’єктів, назви яких пов’язані з рф та її сателітами.
Список усіх перейменувань:
- Повітрофлотський проспект на Повітрянофлотський
- Сквер Чкалова на Літературний
- Вулиця Салтикова-Щедріна на Сергія Миронова
- 2-й провулок Крилова на Джмелиний
- вулиця Лермонтовська на Сергія Виноградського
- вулиця Пржевальського на Володимира Кубійовича
- вулиця Повітрофлотська на Повітрянофлотська
- 1-й провулок Крилова на Бахмутський
- проспект Правди на проспект Європейського Союзу
- парк імені генерала Потапова на Гетьмана Петра Дорошенка
- вулиця Комбінатна на Дениса Рачінськогоє
- вулиця Отто Шмідта на Князя Володимира Мономаха
- парк Пушкіна на Івана Багряного
- вулиця Совхозна на Дунайська
- вулиця Бажова на Сергія Набоки
- вулиця Михайла Драгомирова на Андрія Верхогляда
- провулок Ватутінський на Зазимський
- вулиця Спартаківська на Бахчисарайська
- сквер імені Феодори Пушиної на Воїнів ОУН
- сквер Трудової Слави на Павла Горянського
- вулиця Гвардійська на Карпатської Січі
- вулиця Миколи Краснова на Гетьмана Кирила Розумовського
- вулиця Травнева на Качина
- вулиця Олександра Блока на Дмитра Сидорка
- 3-й провулок Крилова на Буджацький
- вулиця Маяковського на Тараса Коваля
- парк “Таращанець” на Таврійський
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Фото: Olena Sakharuta