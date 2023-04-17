Кияни проголосували за перейменування Повітрофлотського проспекту і сквера Чкалова: список нових назв

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Анна Григораш
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У додатку “Київ Цифровий” завершилося голосування щодо перейменування 27 міських об’єктів, назви яких пов’язані з рф та її сателітами.

Список усіх перейменувань:

  • Повітрофлотський проспект на Повітрянофлотський
  • Сквер Чкалова на Літературний
  • Вулиця Салтикова-Щедріна на Сергія Миронова
  • 2-й провулок Крилова на Джмелиний
  • вулиця Лермонтовська на Сергія Виноградського
  • вулиця Пржевальського на Володимира Кубійовича
  • вулиця Повітрофлотська на Повітрянофлотська
  • 1-й провулок Крилова на Бахмутський
  • проспект Правди на проспект Європейського Союзу
  • парк імені генерала Потапова на Гетьмана Петра Дорошенка
  • вулиця Комбінатна на Дениса Рачінськогоє
  • вулиця Отто Шмідта на Князя Володимира Мономаха
  • парк Пушкіна на Івана Багряного
  • вулиця Совхозна на Дунайська
  • вулиця Бажова на Сергія Набоки
  • вулиця Михайла Драгомирова на Андрія Верхогляда
  • провулок Ватутінський на Зазимський
  • вулиця Спартаківська на Бахчисарайська
  • сквер імені Феодори Пушиної на Воїнів ОУН
  • сквер Трудової Слави на Павла Горянського
  • вулиця Гвардійська на Карпатської Січі
  • вулиця Миколи Краснова на Гетьмана Кирила Розумовського
  • вулиця Травнева на Качина
  • вулиця Олександра Блока на Дмитра Сидорка
  • 3-й провулок Крилова на Буджацький
  • вулиця Маяковського на Тараса Коваля
  • парк “Таращанець” на Таврійський

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Фото: Olena Sakharuta

Опубліковано: 17 квітня 2023
перейменування вулиць Київ
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