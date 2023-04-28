Чому пам’ятник Щорсу досі не знесли — пояснення Київради

У Києві й досі не декомунізували пам’ятник Щорсу.

Причину пояснила виданню «Главком» очільниця постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха.

За її словами, пам’ятник Щорсу — це пам’ятка монументального мистецтва, що внесена до Списку об‘єктів культурної спадщини національного значення. Це ускладнює процедуру демонтажу.

«Якщо він лишається пам’яткою монументального мистецтва, яка, з погляду законодавства, має цінність — там є своя процедура: розробка проєктної документації, проєкт монтажу, демонтажу із визначенням місця, куди переміщається пам’ятник. Наразі ж очікуємо офіційних рекомендацій від Мінкульту, бо інформація щодо ухвалених рішень у відкритих джерелах різнилась та була суперечливою», — пояснила Муха.

Наразі Київрада чекає на офіційні рекомендації Міністерства культури.та інформаційної політики України. Через те, що це пам’ятка монументального мистецтва, залишити лише коня, замінити голову або напис нині неможливо.

Раніше ми писали, що на Львівщині демонтували два пам’ятники радянської доби.