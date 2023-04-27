На Львівщині демонтували два пам’ятники радянської доби

26 квітня у Мостиській громаді на Львівщині знесли два радянських пам’ятники.

Про це повідомляє Львівська ОДА.

Декомунізували пам’ятник радянському солдату, що входив до меморіального комплексу радянським воїнам у селі Малнів, а також фігуру жінки в скорботі з кладовища радянських воїнів в центральній частині Мостиська.

Зазначається, що в планах Львівської ОВА до кінця 2023 року повністю завершити процес декомунізації.

Раніше ми писали, що в Полтаві демонтують пам’ятники Пушкіну і двом радянським генералам Ватутіну й Зигіну.

Фото: Львівська ОДА