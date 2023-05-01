Кияни закликають почати будівництво «відкладеної» станції метро – петиція

У Києві створили петицію із закликом почати будівництво та розробку проектної документації «відкладеної» станції метро на вулиці Герцена.

За словами автора, район Загорівщини забудовується житловою забудовою та комерційною інфрастуктурою, а мотоциклетний завод уже перетворено на найбільший IT кластер України.

«У найближчі 5 років в цей район переїде на постійне місцепроживання щонайменше 40 тис. нових жителів на додачу вже до 10 тис., які тут постійно працюють»

Йдеться про станцію на «зеленій» гілці метро, будівництво якої передбачалося між станціями «Лук'янівська» та «Дорогожичі» поблизу перетину вулиць Герцена і Академіка Ромоданова у місцевості Загорівщина.

Раніше ми писали, що у КМДА розглядають можливість продовження «червоної» лінії метро та запуск нового автобусного маршруту зі станції метро «Лісова» до Биківні.

Фото: Київський метрополітен