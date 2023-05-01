На Троєщині без проведення торгів віддали землю під автостоянку

214
Ірина Маймур
share share

Київрада незаконно надала дозвіл на оренду земельної ділянки на вулиці Оноре де Бальзака строком на 15 років. Вартість землі, яку віддали під автостоянку, складає майже 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«При цьому, площа земельної ділянки майже в 95 разів перевищує площу розташованого на ній нерухомого майна», — зазначають у прокуратурі.

Також відомо, що нерухоме майно, яке стало підставою для відведення земельної ділянки, збудували без дозволу.

«Внаслідок допущених порушень бюджет міста Києва недоотримав значну суму коштів, які територіальна громада міста Києва могла б отримати від продажу права оренди земельної ділянки на земельних торгах», — йдеться в повідомленні.

Надання земельних ділянок для експлуатації та обслуговування об’єктів дорожнього сервісу здійснюється виключно за результатами земельного аукціону. Тому Київська прокуратура через суд оскаржуватиме рішення міськради. Її представники вже звернулися до господарського суду Києва.

Раніше ми писали, що у власність громади повернули землі Біличанського лісу вартістю 6 млн грн.

Фото: Київська міська прокуратура

Опубліковано: 01 травня 2023
share share
Біля «Арсенальної» відкрили кав'ярню Baho зі спешелті-кавою і десертами власного виробництва Біля «Арсенальної» відкрили кав'ярню Baho зі спешелті-кавою і десертами власного виробництва Український бренд випустив колекцію одягу для тварин з етнічними мотивами Український бренд випустив колекцію одягу для тварин з етнічними мотивами На Закарпатті почали будувати сміттєсортувальний завод На Закарпатті почали будувати сміттєсортувальний завод Завдяки гранту гостомельчанин відновив виробництво автентичних сокир у стилі вікінгів Завдяки гранту гостомельчанин відновив виробництво автентичних сокир у стилі вікінгів Кияни закликають почати будівництво «відкладеної» станції метро – петиція Кияни закликають почати будівництво «відкладеної» станції метро – петиція Бучанські майстри виготовляють пам’ятні монети з переплавлених російських гільз. Їх дарують світовим лідерам Бучанські майстри виготовляють пам’ятні монети з переплавлених російських гільз. Їх дарують світовим лідерам Український інженер створив велосипед з квадратними колісами Український інженер створив велосипед з квадратними колісами В Україні створюють народну бойову ракету «Трембіта» дальністю понад 140 км: що вона вмітиме В Україні створюють народну бойову ракету «Трембіта» дальністю понад 140 км: що вона вмітиме
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.