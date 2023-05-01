На Троєщині без проведення торгів віддали землю під автостоянку

Київрада незаконно надала дозвіл на оренду земельної ділянки на вулиці Оноре де Бальзака строком на 15 років. Вартість землі, яку віддали під автостоянку, складає майже 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

«При цьому, площа земельної ділянки майже в 95 разів перевищує площу розташованого на ній нерухомого майна», — зазначають у прокуратурі.

Також відомо, що нерухоме майно, яке стало підставою для відведення земельної ділянки, збудували без дозволу.

«Внаслідок допущених порушень бюджет міста Києва недоотримав значну суму коштів, які територіальна громада міста Києва могла б отримати від продажу права оренди земельної ділянки на земельних торгах», — йдеться в повідомленні.

Надання земельних ділянок для експлуатації та обслуговування об’єктів дорожнього сервісу здійснюється виключно за результатами земельного аукціону. Тому Київська прокуратура через суд оскаржуватиме рішення міськради. Її представники вже звернулися до господарського суду Києва.

Раніше ми писали, що у власність громади повернули землі Біличанського лісу вартістю 6 млн грн.

Фото: Київська міська прокуратура