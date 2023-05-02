З Хрещатика можуть прибрати незаконні атракціони-турніки – петиція

У КМДА розповіли, що атракціони-турніки на Хрещатику встановлені незаконно. Міська влада обіцює разом з поліцією вирішити це питання.

Про це повідомив заступник міського голови Володимир Бондаренко у відповіді на петицію.

Він підтвердив, що така діяльність на Хрещатику є несанкціонованою. Тому у КМДА мають намір посилити співпрацю з правоохоронцями для ефективнішої реакції на подібні випадки.

Додамо, що у лютому автор петиції закликав міську владу прибрати атракціони на Хрещатику:

На головній вулиці Києва – Хрещатику, розташовано багато атракціонів, так названих "лохотронів" які дуже псують пейзаж вулиці. І обманюють киян та гостів міста на гроші.

Раніше ми писали, що Київрада незаконно надала дозвіл на оренду земельної ділянки на вулиці Оноре де Бальзака строком на 15 років.

Фото: Наш Київ