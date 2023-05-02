По всій Німеччині запровадили універсальний проїзний: скільки він вартує

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Ірина Маймур
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З першого травня по всій Німеччині діє «німецький квиток» (Deutschlandticket). Це універсальний місячний проїзний для громадського транспорту.

Про це пише DW.

Проїзний вартує 49 євро і поширюється виключно на локальний і регіональний транспорт. Це міські автобуси, трамваї, метро, приміські поїзди тощо. Швидкісні поїзди та автобуси далекого прямування треба сплачувати окремо.

Винятком стане лише сполучення в Баден-Вюртемберзі: на відрізку між Штутгартом і Зінгеном універсальним проїзним можна скористатися на швидкісному поїзді, бо це єдине сполучення між цими містами.

Зазначається, що нововведення не сподобалося профспілкам, екологам і об’єднанням, які захищають соціально вразливі групи населення. Вони критикують ціну та необхідність доплати в разі перевезення велосипеда.

Загальнодержавний проїзний можна придбати як річний проїзний квиток з щомісячною оплатою в рамках абонементу.

Діти до шести років можуть їздити безкоштовно.

Наразі відомо, що проєкт діятиме два роки. Водночас вартість проїзду наступного року може змінитися через інфляцію.

Раніше ми писали, що в Бучі випустять на маршрути німецькі автобуси.

Фото: Norbert Braun / Unsplash

Опубліковано: 02 травня 2023
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