На Пріорці знищують унікальну модерністську зупинку. Активісти б’ють на сполох

«Київпастранс» знищує унікальну модерністську зупинку.

Про це повідомляють в архітектурній спільноті Ukrainian Modernism.

Як зазначають у спільноті, на розі Вишгородської і Пріорської помітили людей у комунальній уніформі. Вони розбирали транспортну зупинку «Пріорська».

Зупинка має історичну, культурну й архітектурну цінність. Вона є зразком архітектури модернізму і відображає дизайн малих архітектурних форм другої половини XX століття, зазначають активісти. Ба більше — зупинка створена за індивідуальним проєктом. Таких більше немає. Попри це, наразі комунальники вже здерли 70 % дерев’яного покриття із зупинки.

«Необхідно негайно зупинити демонтажні роботи та повернути назад оригінальне дерев’яне оздоблення зупинки», — закликають активісти.

Як повідомляють у спільноті архітекторів,» Київпастранс» почав ставити на зупинках сірі МАФи з відділеннями під кіоски у 2019 році. У таких зазвичай продають цигарки.

Комунальники ставили МАФи навіть там, де вже розташовані зупинки — як у випадку з рогом Вишгородської і Пріорської. МАФ із відділенням під цигарки тут з’явився навесні 2022 року.

Раніше ми писали, що на Троєщині без проведення торгів віддали землю під автостоянку.

Фото: Ukrainian Modernism