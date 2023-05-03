У Києві відкрили для огляду археологічний зондаж під склом із мурами 17–18 століть

На розі вулиць Володимирської та Рейтарської відкрили для огляду археологічний зондаж під склом із муруваннями 17–18 століть.

Про це повідомив археолог Національного заповідинка «Софія Київська» Тимур Бобровський.

Зондаж розміщений на сходах, які ведуть до ресторану «Завертайло». Під склом, ймовірно, розташовані залишки старовинної цегляної огорожі садиби Софійського собору.

«Експонується не вся споруда, розкопана нами в листопаді минулого року, натомість її «закриті» ділянки перфектно відтрасовано червоним по чорному на східцях до кафе. Зроблено якісно: мурування зачищено і виокремлено контрастною підсипкою, зондаж має підсвітку та бокові дзеркала (найліпше має виглядати надвечір та вночі)», — зазначив Бобровський.

Не вистачає лише інформаційного супроводу, який незабаром має зʼявитися.

Нагадаємо, що в листопаді на розі Володимирської і Рейтарської при вході до закладу «Завертайло» виявили підмурки цегляної споруди приблизно 17–18 століть. Національний заповідник спільно з Інститутом археології НАН попросили власника ресторану законсервувати знахідку, провели її дослідження та закрили її тимчасовою бетонною стяжкою.

Наразі провели всі роботи зі збереження частини памʼятки, яка зберігатиметься під реконструйованими сходами. Елемент фундаменту після облаштування нових сходів до закладу частково відкритий.

Раніше ми писали, що в Чернігові виявили давні поховання на місці могильника часів Київської Русі.

Фото: Тимур Бобровський, Станіслав Завертайло