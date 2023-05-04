Нічна атака на Київ ракетами та “Шахедами”: Уламки впали на машини у кількох районах міста

У ніч на 4 травня 2023 року росія завдала комплексного повітряного удару по Києву. У небі над містом ППО збили кілька безпілотників Shahed та, ймовірно, балістичних ракет.

Усі ворожі ракети і БПЛА були збиті ППО, повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

“Такої щільної інтенсивності ударів наше місто не відчувало від початку цього року! Цієі ночі агресор знов завдав комплексного повітряного удару по столиці… Рашисти здійснили напад на Київ із застосованням баражуючих бєприприпасів типу Shahed та ракет, ймовірно балістичного типу. (Остаточно тип застосованих ракет буде визначено лише після експертизи залишків)”, – написав він.

Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури немає.

За словами Попка, в результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях навколо приблизно 10 будинків впали уламки.

Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття.

Усього повітряні сили ЗСУ за цю ніч збили 18 Shahed-136/131 і розвідувальний безпілотник. Усього росіяни запустили 24 дрони.