У Києві вже працює ізраїльська система попередження про ракетний удар

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Анна Григораш
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Цього тижня в Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетний удар.

Про це повідомив у середу посол України в Ізраїлі Євген Корніqчук, пише The Jerusalem Post.

«Сподіваюся, вони швидко завершать (систему попередження), і ми зможемо скопіювати її в усі великі міста», — сказав він. «Український уряд контролює шість міст з населенням понад мільйон, і ми обов’язково будемо використовувати ізраїльські технології», – додав Корнійчук.

Система ідентифікує ракети всіх видів і попередні місяця влучань, таким чином зменшуючи територію небезпеки для мешканців. Вона також розраховує, скільки часу є для того, щоб переміститися в укриття.

«Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя», – сказав Корнічук.

Раніше ми писали, що в Києві почали тестувати ізраїльську систему раннього оповіщення про ракетний удар і як вона працює.

Фото: Львівська ОДА

Опубліковано: 04 травня 2023
ракетний обстріл Дрони Київ
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