У Львові планують збудувати новий мікрорайон із трьома ЖК та інфраструктурою

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Ірина Маймур
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Поблизу стадіону «Арена Львів» у Львові хочуть створити новий мікрорайон. Тут планують збудувати три житлові комплекси, освітній заклад, ТЦ, готель, офісний центр і супермаркет.

Відповідний проєкт підтримали на засіданні архітектурно-містобудівної ради Львова, пише видання «Твоє місто».

Мікрорайон створять на території в районі вул. Стрийської — кільцевої дороги — проєктованої вул. Вернадського. Площа ділянки становить 5,29 га.

Забудову біля «Арени Львів» планували давно. Вона має бути змішана: громадська й житлова. Наразі є великий запит на навчальний об’єкт, а саме — школу чи дитячий садок. Тому в центрі кварталу пропонують збудувати освітній комплекс. Він складатиметься зі школи на 600 дітей та дитсадка на 200 місць. Біля освітнього комплексу облаштують зелену зону та став. Доступ до школи буде з вулиці Мікльоша, зеленої зони та двох проєктованих вулиць.

Забудовник кварталу зазначив, що готовий розпочати будівництво школи паралельно зі зведенням житла.

«У зоні Г-3–1 обладнають освітній комплекс, а саме середню чи початкову школу та дитячий садок. У кварталі широкі вулиці, які дозволяють облаштувати двосторонній рух та кишені з паралельним паркуванням. Всередині кварталу відкритого паркування немає, лише є заїзди по периметру й підземні паркінги. Уся центральна частина кварталу — пішохідна зона», — розповів головний архітектор проєкту Юрій Столяров.

У південній частині кварталу допускається 16-поверхова забудова, а в північній — до 13 поверхів. Середня поверховість буде біля 9 поверхів. На куті вулиці Мікльоша збудують ТЦ із готелем та офісним центром. Три житлові комплекси матимуть біля 560 квартир та вміщуватимуть майже 1300 мешканців. Під кожним із будинків буде підземний паркінг. У межах комплексу, крім освітніх закладів, передбачені готель, офісні площі, магазин і супермаркет.

Детальний план території, обмеженої вулицями Стрийською, Вернадського та кільцевої дороги, погодили на засіданні львівського виконкому ще у 2018 році. Тоді впродовж 4–7 років тут мали звести ЖК, кілька паркінгів, навчальні заклади та лікарню.

У грудні 2021 року депутати ЛМР погодили ухвалу, що стосувалася будівництва нового ЖК на вулиці Стрийській, неподалік іподрому та стадіону. Для цього компанії «Арена Хол» та «Лендбуд Арена» ініціювали зміни до детального плану територій та просили дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Раніше ми писали, що в історичному ареалі Львова хочуть побудувати багатофункціональний комплекс з дворівневим паркінгом.

Фото: ДП ДІПМ «Містопроект», «Твоє місто»

Опубліковано: 05 травня 2023
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