Біля "Арсенальної" приберуть пішохідні переходи, які невідомо хто намалював

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Валерія Гуржий
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Біля станції метро "Арсенальна" на тротуарі невідомі намалювали чотири пішохідні переходи та встановили знаки реверсного руху.

Про це пише "Хмарочос".

У Центрі організації дорожнього руху повідомили, що жодного документа, який дозволив би це зробити, не узгоджували та не підписували.

Як розповів директор ЦОДР Олександр Міщенко, Департамент транспортної інфраструктури та поліція також не причетні до цього.

Комунальники вже познімали незаконні знаки, а "Київавтодор" має прибрати переходи.

Також балансоутримувач території, ШЕУ Печерського району, звернулось до правоохоронців для з’ясування всіх обстановин.

Раніше ми писали, що біля Шулявського мосту оновлять підземний перехід та обладнають його ліфтами.

Фото: Сергій Грішин

Опубліковано: 06 травня 2023
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