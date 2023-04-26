Біля Шулявського мосту оновлять підземний перехід та обладнають його ліфтами

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Марія Іващук
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У Києві планують реконструювати підземний перехід і транспортну розв’язку біля Шулявського мосту. Відповідний тендер з’явився на Prozorro.

Йдеться про перетин Берестейського проспекту (колишня назва – Перемоги) з вулицею Вадима Гетьмана в Солом’янському та Шевченківському районах.

Роботи планують завершити до кінця 2023 року. Очікувана вартість проєкту – 34,4 мільйони гривень.

Зокрема, перехід планують обладнати чотирма ліфтами. Також в переході проведуть демонтажні роботи, очистять дощоприймачі, розберуть облицювання стін із керамічних глазурованих плиток і накривні елементи парапету. Планують пофарбувати стелю і покласти нову тактильну й керамічну плитку.

Що кажуть активісти

В ініціативі «Пасажири Києва» кажуть, що ці гроші можна використати доцільніше: побудувати 10 світлофорних об'єктів на найбільш небезпечних нерегульованих перехрестях міста або продублювати наземними переходами 10 перехресть з підземними.

Депутатка Київради та співзасновниця БФ «Солом'янські котики» Ксенія Семенова нагадала, що у 2019 році надземний перехід на проспекті Любомира Гузара обладнали ліфтами, “які працюють коли як”.

“Ліфти не працюють без електрики, очевидно. Хтось може гарантувати, що відключень некритичної інфраструктури більше не буде?”, – коментує Семенова.

В той же час як вдалий приклад безбар’єрного підземного переходу без ліфтів депутатка назвала оновлений перехід на Караваєвих дачах.

Перехід на Кардачах

Раніше ми писали, де в Києві облаштовують нові кільцеві розв’язки на перехрестях.

Фото: КМДА, Grigoriy Leo

Опубліковано: 26 квітня 2023
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