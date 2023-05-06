На Пріорці після демонтажу модерністської зупинки встановлять кіоск

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Валерія Гуржий
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У Києві після демонтажу модерністської зупинки на Пріорці встановлять кіоск з продажу проїзних документів та інших товарів.

Про це повідомили у КП "Київпастранс", пише "Твоє місто".

У комунальному підприємстві повідомили, що "зупинка є аварійною та фізично застарілою".

«Павільйон очікування був введений в експлуатацію 1 січня 1985-го. Крім цього, споруда не відповідає сучасним вимогам: не надає захисту від негоди»

Також на підприємстві додали, що на зупинці вже облаштували сучасний павільйон очікування з кіоском з продажу проїзних документів та інших товарів.

Раніше ми писали, що на Пріорці знищують унікальну модерністську зупинку. Активісти б’ють на сполох.

Фото: Ukrainian Modernism

Опубліковано: 06 травня 2023
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