Тригодинна нічна атака Києва дронами: є руйнування і постраждалі у кількох районах міста

У ніч на 8 травня росія атакувала Київщину 35 дронами. Протиповітряна оборона знищила всі БпЛА.

Про це повідомили в Повітряних силах.

За інформацією на цей час — у місті є руйнування й травмовані. Як повідомили у КМВА , у Святошинському районі через падіння уламків пошкоджено сім машин, ще один автомобіль згорів.

Також уламки впали на житловий будинок, пошкоджені вікна та фасади, інші уламки впали на проїжджу частину. Поранень дістали пʼять людей.

Так наразі виглядає пошкоджена багатоповерхівка.

У Соломʼянському районі пошкоджено резервуар на 5 тонн із витоком дизельного пального. Пожежі не було. Також на стоянці пошкоджено 15 вантажних та пʼять легкових машин.

Крім цього, найімовірніше, уламки зачепили газову трубу високого тиску, через що сталося займання. Газ перекрито, пожежу ліквідовано.

У КМВА додали, що уламки БПЛА також впали і на злітну смугу аеропорту Жуляни.

Віталій Кличко розповів про стан постраждалих пʼятьох людей в етері Новини.Live. Двоє перебувають у лікарні, одного з них прооперували, стан стабільний, повідомив міський голова.

Раніше ми писали, що ніч на 4 травня 2023 року росія завдала комплексного повітряного удару по Києву.

Фото: ДСНС, Gleb Garanich/REUTERS