Вулицю Німанську в Києві можуть перейменувати на честь Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі». Петиція зібрала підписи за годину

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Ірина Маймур
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Українська акторка Ада Роговцева створила петицію із закликом перейменувати вулицю Німанську в Печерському районі Києва на вулицю Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі».

За годину з моменту публікації петиція вже набрала необхідні 6 тисяч голосів.

«Вулиця Німанська в Печерському районі міста Києва названа на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю росії. Російські топоніми не мають бути вшановані в міському просторі столиці України. Київ повинен шанувати Героїв, які віддали життя за Незалежність України», — зазначає Роговцева.

Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня 2023 року, захищаючи Бахмут від російських окупантів.

Раніше ми писали, що французький художник Крістіан Гемі намалював портрети Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі».

Фото: УНІАН, фейсбук-сторінка Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі»

Опубліковано: 08 травня 2023
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