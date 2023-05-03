В окопі та на блокпосту: французький художник Крістіан Гемі намалював портрети Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі»

Французький стріт-арт художник Крістіан Гемі, також відомий як С215, створив нові мурали на Київщині. Він намалював Дмитра Коцюбайла «Да Вінчі».

Митець створив портрети героя України в окопі під Бородянкою, де у лютому-березні минулого року проходили жорстокі бої через спробу росіян захопити Київ, та на блокпосту біля Ірпеня.

«Портрет Дмитра Коцюбайла, він же Да Вінчі (1995−2023), одного з найбільш шанованих українських героїв, який пішов в українські війська у 15 років і був наймолодшим командиром України, на чолі відомого елітного підрозділу Вовки. Смерть да Вінчі в Бахмуті викликала глибоке хвилювання всієї України. Нагороджений орденом Героїв України та державними похоронами», — підписав роботи в своєму інстаграмі Гемі.

Раніше французький художник намалював серію графіті в Ірпені, Гостомелі й Бородянці.

Фото: Крістіан Гемі