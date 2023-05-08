У Києві стартує проєкт, що розповідає про видатних українців за допомогою QR-кодів

У Києві впроваджують проєкт «Стріткод: історія на кожному кроці». Він допоможе містянам дізнатися про українців, на честь яких перейменували вулиці.

Про це пише видання ШоТам.

«Стріткод: історія на кожному кроці» – це україноцентричний проєкт від громадської організації «Історична Платформа». Він спрямований на заповнення прогалин історичної пам’яті українців.

«Нові імена в назвах вулиць, які з’являються із декомунізацією, поки що багатьом відгукуються чимось незвіданим чи маловідомим. А нам так хочеться, щоб вулиці, площі, зупинки метро не мовчали, а промовляли», – зазначають організатори проєкту.

Для цього у них виникла ідея розповідати українцям про історію за допомогою QR-кодів.

Наприкінці березня активісти підписали перший Меморандум про співпрацю з Управлінням промоції та туризму КМДА. Уже цього літа команда стартує зі своїм проєктом із Києва та планує масштабуватися по всій країні.

Серед перших 10 стріткодів будуть три поети, один гетьман, двоє військових, два історики, один громадський активіст і герой війни та ціла родина князів. Зазначається, що першим стане український історик і політичний діяч Михайло Грушевський.

Раніше ми писали, що Ukraïner випустив п'ять документальних фільмів про українську народну архітектуру.

Фото: ШоТам