У Дарницькому районі стартувало будівництво парку «Срібний Кіл»

Цього тижня в Дарницькому районі Києва стартували будівельні роботи в парку «Срібний Кіл».

Про це повідомили на фейсбук-сторінці однойменної громадської ініціативи.

Рекреаційна зона площею 7,54 гектара розташована між станціями метро «Осокорки» та «Позняки» і призначатиметься для прогулянок, занять спортом і реабілітації воїнів-захисників.

Цього тижня тут розпочали роботи з будівництва та облаштування парку. Загалом заплановано шість черг будівельних робіт. Наразі розпочали роботи першої черги облаштування зеленої зони. Їх завершать влітку 2024 року.

Базовим елементом рекреаційної зони стане замкнена прогулянкова доріжка навколо озера біля двох кілометрів завдовжки.

У парку планують облаштувати локації для занять спортом, велосипедні доріжки, дитячі та оглядові майданчики, зони відпочинку. Крім того, зелену зону планують адаптувати для потреб фізичної та психологічної реабілітації військових.

Раніше ми писали про 10 проєктів квітня, які змінять Київ та передмістя.

Фото: Олександр Гончаров, фейсбук-сторінка «Парк Срібний кіл», скриншот із Telegram-каналу парку