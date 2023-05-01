Такі плани: 10 проєктів квітня, які змінять Київ та передмістя

586
Марія Іващук
share share

Київ та передмістя продовжують розвивати, не зважаючи на активну фазу війни. Ми зібрали проєкти, про які стало відомо у квітні, і які вплинуть на життя міста та передмістя. Серед них – будівництво нової станції київського метро, нові парки, а також два проєкти із відбудови Ірпеня.

Будівництво нової станції метро

У Києві може з’явитись нова станція метро на “червоній” гілці. КМДА розглядає таку можливість задля покращення транспортного сполучення із Биківнею, де будують Національне військове меморіальне кладовище. Це стане можливим за умови наявності фінансування.

У Києві з’являться нові парки

Візуалізація проєкту парку "Срібний кіл"

У Києві облаштують три реабілітаційні парки. Два з них почнуть будувати цьогоріч – це парк навколо озера Йорданське в Оболонському районі та парк «Срібний кіл», що буде розташований між станціями метро «Осокорки» й «Позняки».

Ці парки а також «Орлятко» будуть реабілітаційними. Такі парки мають сприяти емоційно-психологічному відновленню людей.

Також в Оболонському районі облаштовують «маршрут здоров’я», який з’єднає два парки — «Крістерова гірка» на Вітряних горах і «Березовий гай» на Пріорці. Вздовж «маршруту здоров’я» заплановано прокласти стежку з організацією пандусів та сходових спусків до житлових будинків. Детальніше про це можна прочитати тут.

Кладовище для домашніх тварин поряд з Троєщиною

У Деснянському районі на вулиці Пухівській, 6 планують облаштувати кладовище для домашніх тварин. Проте це буде не звичайне кладовище, яким усі його звикли вважати. Там відбуватиметься кремація тварин, після чого господарі можуть побути із прахом улюбленців на цьому кладовищі.

Нагадаємо, що у Києві поки немає жодного офіційного кладовища домашніх тварин.

Біля Шулявського мосту реконструюють підземний перехід

enter image caption here

У Києві планують реконструювати підземний перехід і транспортну розв’язку біля Шулявського мосту. Йдеться про перетин Берестейського проспекту (колишня назва – Перемоги) з вулицею Вадима Гетьмана. Зокрема, перехід планують обладнати чотирма ліфтами. Це рішення розкритикували активісти, зокрема, через можливі перебої зі світлом у зв’язку з російською агресією.

Біля двох станцій метро облаштують громадські простори

У Києві планують облаштувати громадські простори з озелененням біля станцій метрополітену «Шулявська» та «Героїв Дніпра», про це повідомили в КМДА. Створення зелених зон унеможливить встановлення МАФів, якими перенасичені вулиці. Раніше в Київраді представили концепцію, як може виглядати сквер біля “Героїв Дніпра”.

Меморіальний комплекс Пантеон Героїв на Аскольдовій могилі

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про створення Національного пантеону Героїв України на Аскольдовій могилі. Він має стати місцем почесних поховань і комплексом вшанування пам’яті видатних героїв української історії: Героїв Крут, Героїв Холодного Яру, Української Повстанської Армії, Героїв Небесної Сотні, «Кіборгів», Героїв України російсько-української війни.

Над реалізацією проєкту вже ведеться робота центральними та місцевими органами виконавчої влади під керівництвом Кабміну.

Нові автобуси і менше маршруток

У Києві стане менше маршруток приватних перевізників, їх планують замінити муніципальним транспортом. Таке рішення прийняли після перевірок перевізників.

Перевагу на маршрутах обіцяють надати автобусам і тролейбусам великої та особливо великої місткості КП «Київпастранс». Йдеться про маршрути, де курсували маршрутки 187, 201, 408, 427, 437 та 497К.

Також у квітні стало відомо про ще чотири автобуси Mercedes, подаровані Києву німецькими партнерами. Це автобуси з низькою підлогою, системами відеоспостереження та Wi-Fi у салоні. В КМДА запевняють, що їх випустять на маршрути найближчим часом.

Нові кільцеві розв'язки у Києві

У 2023 році у Києві планують облаштувати біля 40 нових кільцевих розв’язок на перехрестях. Зокрема, у Дарницькому районі кільцеву розв’язку облаштовують на Т-подібному перехресті вулиць Чавдар та Гмирі.

Проєкти передмістя

Технопарк в Ірпені

Міська рада Ірпеня шукає партнерів для будівництва найбільшого технопарку на Київщині. Під нього виділять 350 гектарів землі державного значення між Ірпенем та селом Михайлівка-Рубежівка.

На території технопарку окрім виробничих потужностей планують побудувати офісний центр, магазини, майданчик для гелікоптерів та житло для тих, хто там працюватиме.

Приватний сектор Ірпеня відбудовуватимуть за єдиним проєктом

enter image caption here

Приватні будинки на вулиці Багірова та Гостомельському шосе в Ірпені будуть відбудовувати за єдиним комплексним проектом всього мікрорайону. Наразі триває збір даних та розробляється візуалізація проєкту. Йдеться про понад 80 пошкоджених і знищених повністю приватних будинків у найбільш постраждалому мікрорайоні.

Фото: ITV, itvua.tv, Kiyanka, Artem Zhukov, КП "Київський метрополітен", Michael Williams

Опубліковано: 01 травня 2023
share share
У Відні відкрилася перша українська кулінарія Oma Gourmet У Відні відкрилася перша українська кулінарія Oma Gourmet У ТРЦ Retroville відкрився грузинський ресторан Miminoshi: у меню – 7 видів хінкалі У ТРЦ Retroville відкрився грузинський ресторан Miminoshi: у меню – 7 видів хінкалі 30 нових закладів, що відкрилися в Києві у квітні 30 нових закладів, що відкрилися в Києві у квітні Хлопець із синдромом Дауна відкрив інклюзивну майстерню печива у Фастові Хлопець із синдромом Дауна відкрив інклюзивну майстерню печива у Фастові У парку "Відрадний" висадили сакури У парку "Відрадний" висадили сакури Біля «Арсенальної» відкрили кав'ярню Baho зі спешелті-кавою і десертами власного виробництва Біля «Арсенальної» відкрили кав'ярню Baho зі спешелті-кавою і десертами власного виробництва Український бренд випустив колекцію одягу для тварин з етнічними мотивами Український бренд випустив колекцію одягу для тварин з етнічними мотивами На Троєщині без проведення торгів віддали землю під автостоянку На Троєщині без проведення торгів віддали землю під автостоянку
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.