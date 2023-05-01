Такі плани: 10 проєктів квітня, які змінять Київ та передмістя

Київ та передмістя продовжують розвивати, не зважаючи на активну фазу війни. Ми зібрали проєкти, про які стало відомо у квітні, і які вплинуть на життя міста та передмістя. Серед них – будівництво нової станції київського метро, нові парки, а також два проєкти із відбудови Ірпеня.

У Києві може з’явитись нова станція метро на “червоній” гілці. КМДА розглядає таку можливість задля покращення транспортного сполучення із Биківнею, де будують Національне військове меморіальне кладовище. Це стане можливим за умови наявності фінансування.

Візуалізація проєкту парку "Срібний кіл"

У Києві облаштують три реабілітаційні парки. Два з них почнуть будувати цьогоріч – це парк навколо озера Йорданське в Оболонському районі та парк « Срібний кіл » , що буде розташований між станціями метро «Осокорки» й «Позняки».

Ці парки а також «Орлятко» будуть реабілітаційними. Такі парки мають сприяти емоційно-психологічному відновленню людей.

Також в Оболонському районі облаштовують «маршрут здоров’я», який з’єднає два парки — «Крістерова гірка» на Вітряних горах і «Березовий гай» на Пріорці. Вздовж «маршруту здоров’я» заплановано прокласти стежку з організацією пандусів та сходових спусків до житлових будинків. Детальніше про це можна прочитати тут .

У Деснянському районі на вулиці Пухівській, 6 планують облаштувати кладовище для домашніх тварин. Проте це буде не звичайне кладовище, яким усі його звикли вважати. Там відбуватиметься кремація тварин, після чого господарі можуть побути із прахом улюбленців на цьому кладовищі.

Нагадаємо, що у Києві поки немає жодного офіційного кладовища домашніх тварин.

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У Києві планують реконструювати підземний перехід і транспортну розв’язку біля Шулявського мосту. Йдеться про перетин Берестейського проспекту (колишня назва – Перемоги) з вулицею Вадима Гетьмана. Зокрема, перехід планують обладнати чотирма ліфтами. Це рішення розкритикували активісти , зокрема, через можливі перебої зі світлом у зв’язку з російською агресією.

У Києві планують облаштувати громадські простори з озелененням біля станцій метрополітену «Шулявська» та «Героїв Дніпра», про це повідомили в КМДА. Створення зелених зон унеможливить встановлення МАФів, якими перенасичені вулиці. Раніше в Київраді представили концепцію, як може виглядати сквер біля “Героїв Дніпра” .

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про створення Національного пантеону Героїв України на Аскольдовій могилі. Він має стати місцем почесних поховань і комплексом вшанування пам’яті видатних героїв української історії: Героїв Крут, Героїв Холодного Яру, Української Повстанської Армії, Героїв Небесної Сотні, «Кіборгів», Героїв України російсько-української війни.

Над реалізацією проєкту вже ведеться робота центральними та місцевими органами виконавчої влади під керівництвом Кабміну.

У Києві стане менше маршруток приватних перевізників, їх планують замінити муніципальним транспортом. Таке рішення прийняли після перевірок перевізників .

Перевагу на маршрутах обіцяють надати автобусам і тролейбусам великої та особливо великої місткості КП «Київпастранс». Йдеться про маршрути, де курсували маршрутки 187, 201, 408, 427, 437 та 497К.

Також у квітні стало відомо про ще чотири автобуси Mercedes, подаровані Києву німецькими партнерами . Це автобуси з низькою підлогою, системами відеоспостереження та Wi-Fi у салоні. В КМДА запевняють, що їх випустять на маршрути найближчим часом.

У 2023 році у Києві планують облаштувати біля 40 нових кільцевих розв’язок на перехрестях. Зокрема, у Дарницькому районі кільцеву розв’язку облаштовують на Т-подібному перехресті вулиць Чавдар та Гмирі.

Проєкти передмістя

Міська рада Ірпеня шукає партнерів для будівництва найбільшого технопарку на Київщині. Під нього виділять 350 гектарів землі державного значення між Ірпенем та селом Михайлівка-Рубежівка.

На території технопарку окрім виробничих потужностей планують побудувати офісний центр, магазини, майданчик для гелікоптерів та житло для тих, хто там працюватиме.

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Приватні будинки на вулиці Багірова та Гостомельському шосе в Ірпені будуть відбудовувати за єдиним комплексним проектом всього мікрорайону. Наразі триває збір даних та розробляється візуалізація проєкту. Йдеться про понад 80 пошкоджених і знищених повністю приватних будинків у найбільш постраждалому мікрорайоні.