ДСНС не вимагає зупиняти транспорт під час тривог. Київська влада каже протилежне

ДСНС не вимагає від міст зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог. Однак саме ці нібито обов’язкові рекомендації озвучують у Раді оборони Києва вже 9 місяців.

Про це повідомляє спільнота «Пасажири Києва».

Рада оборони прийняла рішення про зупинку наземного громадського транспорту на час повітряної тривоги 1 серпня 2022 року. КМДА зазначили тоді, що це робиться за рекомендаціями ДСНС.

Водночас у ДСНС «Пасажирам Києва» повідомили, що служба влітку минулого року розробила примірний алгоритм дій населення за сигналами оповіщення цивільного захисту (в закладах освіти, у міському транспорті, торговельних закладах). Він має виключно інформаційний характер та не містить норм права.

Крім цього, як зазначають «Пасажири Києва», київська влада виконує примірний алгоритм «лише частково й так як їм хочеться». Зокрема, у документі йдеться, що водій має супроводжувати пасажирів до укриття та залишитися там до відбою.

Раніше ми писали, що Київрада відхилила ще дві петиції про скасування зупинки транспорту під час тривог.

Фото: КМДА