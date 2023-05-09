Суд повернув Києву будинок-пам’ятку архітектури на проспекті Берестейському

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Ірина Маймур
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Верховний Суд ухвалив рішення про повернення місту приміщення в будинку-пам’ятці архітектури по проспекту Берестейському, 45 (колишній проспект Перемоги) у Києві.

Про це повідомили у міській прокуратурі.

Верховний Суд підтримав позицію прокурора у справі щодо повернення територіальній громаді комунального майна, яке вибуло з її власності на підставі підроблених документів.

Так, постановою Верховного Суду залишили в силі рішення судів, які задовольнили позов Солом’янської окружної прокуратури Києва і витребували на користь територіальної громади столиці нежитлове приміщення вартістю понад 2,5 млн гривень.

Право власності на комунальні приміщення площею понад 190 кв.м у будинку по проспекту Берестейському, який є пам’яткою архітектури місцевого значення, перейшло до фізичної особи на підставі неіснуючого інвестиційного договору та в подальшому відчужено іншому громадянину. Задовольняючи позов, суди погодились з доводами прокурора про те, що, оскільки спірне нежитлове приміщення вибуло з власності територіальної громади міста поза волею Київської міськради, воно підлягає витребуванню.

Наразі Київська міська прокуратура вживає заходи щодо фактичного виконання судового рішення.

Нагадаємо, що будинок по проспекту Берестейський, 45 у Києві звели у 1950 році для працівників заводу «Більшовик». Він є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Раніше ми писали, що Київрада зупинила незаконну забудову Володимирського узвозу: орендатор землі пов'язаний з росією.

Фото: Київська міська прокуратура

Опубліковано: 09 травня 2023
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