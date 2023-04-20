Київрада зупинила незаконну забудову Володимирського узвозу: орендатор землі пов'язаний з росією

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Анна Григораш
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Київрада розірвала договори оренди земельних ділянок з приватним підприємством, яке планувало незаконно забудувати дві ділянки на схилах Дніпра, які входять до буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської Лаври.

Ділянки розташовані на Володимирському узвозі, будинки №4 та №6, повідомляє пресслужба Київради.

Як зазначив депутат Київради Дмитро Білоцерковець, у 2003 та 2004 роках місто передало ці ділянки в оренду забудовнику, який цього року активізував спроби їх забудувати. Попри те, що ділянки знаходяться в буферній зоні Софіївського собору та Києво-Печерської Лаври.

“Згодом стало відомо, що орендатор пов’язаний з країною-агресором росією”, – написав він.

Раніше ми писали, що бізнесмен-уродженець росії знімає дах будівель Київського водогону і планує забудувати Володимирський узвіз.

Фото: Dmitriy Belotserkovets

Опубліковано: 20 квітня 2023
Володимирський узвіз незаконная застройка Міст Кличка
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