Київрада зупинила незаконну забудову Володимирського узвозу: орендатор землі пов'язаний з росією

Київрада розірвала договори оренди земельних ділянок з приватним підприємством, яке планувало незаконно забудувати дві ділянки на схилах Дніпра , які входять до буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської Лаври.

Ділянки розташовані на Володимирському узвозі, будинки №4 та №6, повідомляє пресслужба Київради.

Як зазначив депутат Київради Дмитро Білоцерковець, у 2003 та 2004 роках місто передало ці ділянки в оренду забудовнику, який цього року активізував спроби їх забудувати. Попри те, що ділянки знаходяться в буферній зоні Софіївського собору та Києво-Печерської Лаври.

“Згодом стало відомо, що орендатор пов’язаний з країною-агресором росією”, – написав він.

Раніше ми писали, що бізнесмен-уродженець росії знімає дах будівель Київського водогону і планує забудувати Володимирський узвіз.

Фото: Dmitriy Belotserkovets