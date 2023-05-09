Історичний готель "Ермітаж" у центрі Києва виставили на продаж

Фонд державного майна виставив на аукціон історичний готель "Ермітаж" у центрі Києва. Його стартова ціна – 21,21 млн гривень.

Про це йдеться на сайті Prozorro.

Лот складається з двох споруд, що розташовані на вулиці Богдана Хмельницького, 26. Перша будівля – це фасадний пʼятиповерховий будинок загальною площею 3165,8 кв. м, а друга – будинок у дворі загальною площею 1963,3 кв. м.

Як пише Pragmatika, готель був побудований у 1902-1904 роках за проєктом київського архітектора Андрія Фердінанда Краусса — автора багатьох будівель, зведених у столиці у той час. У цьому будинку розташовувався один з кращих готелів міста – «Ермітаж». Власником будинку був мільйонер і виробник цегли Яків Бернар.

У готелі «Ермітаж» зупинялося багато видатних осіб. Так, на початку XX століття тут неодноразово зупинявся Михайло Грушевський, зазвичай у номері 12.

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Фото: Prozorro