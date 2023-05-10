Поліція не має права штрафувати маршрутки за роботу під час тривог. КМДА заявляла протилежне

Поліція не має права штрафувати маршрутників за рух під час тривог і спростовує заяви КМДА.

Про це повідомили у громадській спільноті «Пасажири Києва».

Кодекс України про адміністративні правопорушення не містить норм, відповідно до яких патрульні мають право притягувати водіїв перевізників до відповідальності за роботу під час тривог, пояснила громадській спільноті «Пасажири Києва» Патрульна поліція Києва.

Відповідно це спростовує заяви КМДА про те, що поліціянти повинні зупиняти маршрутки під час тривог.

«Пасажири Києва» не бачать потреби зупиняти маршрутки під час тривог. Водночас у спільноті наполягають на скасуванні зупинок саме комунального транспорту.

Рішення Ради оборони Києва про припинення роботи громадського транспорту під час тривог «Пасажири Києва» називають «лобізмом інтересів приватних перевізників із величезним потоком чорної готівки».

Раніше ми писали, що ДСНС не вимагає від міст зупиняти громадський транспорт під час повітряних тривог. Однак саме ці нібито обов’язкові рекомендації озвучують у Раді оборони Києва вже 9 місяців.

Фото: КМДА