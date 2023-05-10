Генпідрядника будівництва Подільського мосту підозрюють у привласненні ще 6 млн грн із бюджету Києва

Подільська прокуратура повідомила про підозру генпідряднику, який займається будівництвом Подільського мосту через Дніпро у Києві. Його підозрюють у привласненні 6 млн грн із бюджету столиці.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство встановило, у грудні 2020 року керівник генпідрядної організації вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт, зокрема з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12–20 метрів із залученням водолазної станції на Подільському мостовому переході через річку Дніпро в Києві.

У межах даного провадження правоохоронці провели огляд на будівництві Подільського мосту із залученням експертів та водолазів із метою перевірки обсягів і якості виконаних робіт, зокрема підводних, та їхньої фактичної вартості.

За результатами судової будівельно-технічної та економічної експертизи роботи на загальну суму понад 6 млн грн документально не підтверджуються. Відтак генпідрядна організація незаконно отримала вказані кошти за роботи, які фактично не проводилися.

Наразі підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, що раніше прокуратура повідомила про підозру керівнику генпідрядної організації щодо завищення вартості робіт та обладнання на загальну суму 38 млн грн за ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

Раніше ми писали, що суд повернув Києву будинок-пам’ятку архітектури на проспекті Берестейському.

Фото: Київська міська прокуратура