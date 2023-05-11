Суд повернув громаді Києва заказник «Троєщинські луки», та активісти заявляють, що це не кінець

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Ірина Маймур
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Північний апеляційний господарський суд задовольнив заяву про відчуження 375 гектарів заказника «Троєщинські луки».

Про це повідомив активіст та адвокат Олександр Дядюк у Facebook.

За його словами, підтримати містян до суду прийшли лише 2 зі 120 депутатів Київради.

«Незаконна реєстрація землі за рейдерами скасована, земля (а це цілих 375 гектарів) повернута громаді Києва. Заказник «Троєщинські луки» захищений», — пише Дядюк.

Також активіст зазначив, що постанова була складена грамотно та обґрунтовано, що в майбутньому допоможе встояти в касації проти забудовника.

Нагадаємо, що 375 гектарів заказника «Троєщинські луки» в Деснянському районі через «чорного нотаріуса» зареєстрували на себе рейдери із так званого СТОВ «Нова Україна».

Раніше ми писали, що суд повернув Києву будинок-пам’ятку архітектури на проспекті Берестейському.

Фото: Олександр Дядюк / Facebook

Опубліковано: 11 травня 2023
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