Суд повернув громаді Києва заказник «Троєщинські луки», та активісти заявляють, що це не кінець

Північний апеляційний господарський суд задовольнив заяву про відчуження 375 гектарів заказника «Троєщинські луки».
Про це повідомив активіст та адвокат Олександр Дядюк у Facebook.
За його словами, підтримати містян до суду прийшли лише 2 зі 120 депутатів Київради.
«Незаконна реєстрація землі за рейдерами скасована, земля (а це цілих 375 гектарів) повернута громаді Києва. Заказник «Троєщинські луки» захищений», — пише Дядюк.
Також активіст зазначив, що постанова була складена грамотно та обґрунтовано, що в майбутньому допоможе встояти в касації проти забудовника.
Нагадаємо, що 375 гектарів заказника «Троєщинські луки» в Деснянському районі через «чорного нотаріуса» зареєстрували на себе рейдери із так званого СТОВ «Нова Україна».
Раніше ми писали, що суд повернув Києву будинок-пам’ятку архітектури на проспекті Берестейському.
Фото: Олександр Дядюк / Facebook